Вставьте rhere is\are,is there,it is,they are,he\she is_ I see...my books on your table
Английский язык
Вставьте rhere is\are,is there,it is,they are,he\she is_ I see...my books on your table
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are my books on your table
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