Хто може поможіть з Укр. м. 6клас

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Хто може поможіть з Укр. м. 6клас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - Б 3 - В 4 - В 5 - А 6. До кімнати зайшла невисока на зріст молода жінка. Не високий, а досить низький хлопчик стояв біля дерева та їв червоні соковиті яблука.
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