Лягушка по составу как правильно его разобрать
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Лягушка по составу как правильно его разобрать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень ЛЯГУШ,суффикс "К" и окончание "А" (ну и самое лёгкое-это основа)
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