1. в чем заключается угроза водным ресурсам россии? 2. Являются ли водные ресурсы в??зобновляемыми?

Право
1. в чем заключается угроза водным ресурсам россии? 2. Являются ли водные ресурсы в??зобновляемыми?
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1.Потепление 2.Являются
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