1. в чем заключается угроза водным ресурсам россии? 2. Являются ли водные ресурсы в??зобновляемыми?

Право

1. в чем заключается угроза водным ресурсам россии? 2. Являются ли водные ресурсы в??зобновляемыми?

Автор: Гость