Как на английском будет " Досвидание учитель , спасибо за урок"

Английский язык
Как на английском будет " Досвидание учитель , спасибо за урок"
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Гость:
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