Словообразование. Образуйте слова attrect и faceinte во все возможное. ОЧЕЕНЬ НАДО
Английский язык
Словообразование. Образуйте слова attrect и faceinte во все возможное. ОЧЕЕНЬ НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть attract и fascinate? attraction - привлекательность, attractive - привлекательный , attractively - более привлекательный ; fascinaation - очарование , fascinated - очарованный
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