Напишите небольшой текст на тему знакомтесь мой друг
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Напишите небольшой текст на тему знакомтесь мой друг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пример Моя подруга Наташа ей Там10лет она веселая,дружная,общительная Ну и.т.д
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