Мама спекла 28 пиріжків. Під час сніданку сім'я з'їла 7 пиріжків. У скільки разів мен??е пиріжків з'їли, ніж залишилося?

Математика
Мама спекла 28 пиріжків. Під час сніданку сім'я з'їла 7 пиріжків. У скільки разів мен??е пиріжків з'їли, ніж залишилося?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-7=21(пирожок)-остался; 21÷7=3(раза)-во столько меньше съели, чем осталось
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