Построить график у=-2/х
Алгебра
Построить график у=-2/х
Ответ(ы):
Гость:
Немного поясню, значит асимптота- это прямая, к которой график функции бесконечно стремится, но никогда ее не пресечет. Ну вот ваш график)
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