Выбери из списка подходящее по смыслу устойчивое выражение 1. Довольно тебе_______________,пора делом занятЬся 2. Догадался заяц, что лиса его ____________________. 3. На лугу весной одуванчиков_____________________. 4. Во...

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Выбери из списка подходящее по смыслу устойчивое выражение 1. Довольно тебе_______________,пора делом занятЬся 2. Догадался заяц, что лиса его ____________________. 3. На лугу весной одуванчиков_____________________. 4. Ворона --- птица любопытная.вечно_____________чужие дела. 5. Мышонок стоял__________и с ужасом смотрел на кота. Список устойчивые выражения:стоять как вкопанный,водить за нос,хоть пруд пруди,бить баклуши,совать нос.

Автор: Гость