Арифметическая прогрессия задана формулой n-го члена an=3n-2.Найдите сумму первых се??и ее членов.
Алгебра
Арифметическая прогрессия задана формулой n-го члена an=3n-2.Найдите сумму первых се??и ее членов.
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