Нельзя прткрыватся от дождя _________

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Нельзя прткрыватся от дождя _________
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За дерева , за камень
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