Сколько предложений составляет 70 слов?
Литература
Сколько предложений составляет 70 слов?
Ответ(ы):
Гость:
Смотря какие предложения .Ну наверное 4-6.
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