Исполнитель Робот находится в верхнем левом углу чистого клетчатого поля 10х15. Сколько клеток будет закрашено, после выполнения алгоритма, состоящего из двух команд: фигура; фигура. Команда фигура вызывает вспомогательный алг...

Информатика
Исполнитель Робот находится в верхнем левом углу чистого клетчатого поля 10х15. Сколько клеток будет закрашено, после выполнения алгоритма, состоящего из двух команд: фигура; фигура. Команда фигура вызывает вспомогательный алгоритм, состоящий из трех команд: узор; узор; узор. Команда узор вызывает вспомогательный алгоритм, состоящий из команд: закрасить; вправо; вниз; закрасить? варианты ответов: а) 7 б) 12 в) 14 г) 8
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Гость:
Вроде должно получиться 12:D
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