1) Подчеркните единицы измерения из данного перечня: объем, линейка, вода, грамм, литр, температура, кипение, сантиметр, длина, кубический сантиметр, замерзание, масса. 2) Расстояние между двумя соседними штрихами прибора - эт...

Физика

1) Подчеркните единицы измерения из данного перечня: объем, линейка, вода, грамм, литр, температура, кипение, сантиметр, длина, кубический сантиметр, замерзание, масса. 2) Расстояние между двумя соседними штрихами прибора - это __________________

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