35 баллов.Ответить на загадки: 1.Горят дома.Один у бедного, другой богатого.Приехала полиция и потушила дома.Чей дом потушила первым? 2.У Мэри было 5 сестер.Ча-ча,че-че,чи-чи,чу-чу.Как звали пятую сестру? 3.Представьте,что к...
Обществознание
35 баллов.Ответить на загадки: 1.Горят дома.Один у бедного, другой богатого.Приехала полиция и потушила дома.Чей дом потушила первым? 2.У Мэри было 5 сестер.Ча-ча,че-че,чи-чи,чу-чу.Как звали пятую сестру? 3.Представьте,что к вам пришли друзья.У вас в холодильнике:Вода,лимонад,сок.Что вы откроете первым?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда Оля прочитала 40 страниц книги, ей осталось прочитать на 5 страниц меньше, чем она прочитала. Сколько всего страниц в книге?
Русский язык