35 баллов.Ответить на загадки: 1.Горят дома.Один у бедного, другой богатого.Приехала полиция и потушила дома.Чей дом потушила первым? 2.У Мэри было 5 сестер.Ча-ча,че-че,чи-чи,чу-чу.Как звали пятую сестру? 3.Представьте,что к...

Обществознание

35 баллов.Ответить на загадки: 1.Горят дома.Один у бедного, другой богатого.Приехала полиция и потушила дома.Чей дом потушила первым? 2.У Мэри было 5 сестер.Ча-ча,че-че,чи-чи,чу-чу.Как звали пятую сестру? 3.Представьте,что к вам пришли друзья.У вас в холодильнике:Вода,лимонад,сок.Что вы откроете первым?

Автор: Гость