В треугольнике ABC Bc=24, cos C=0.8.Найдите гипотенузу AC.

Гость: Гость:

CosC=0.8 cosC=BC/FC ⇒ВС/АВ=0,8/1 ВС=АС*0,8 пусть АС - х, тогда ВС - 0,8х по т. пифагора найдем гипотенузу: x^2=24^2+(0.8x)^2 0.64x^2-x^2=-576 -0.36x^2=-576 x^2=1600 x=40