Металлический шар заряжен (рис. 281). Какого знака заряды у шариков одинаковой массы, подвешенных на шелковых нитях?
Физика
Металлический шар заряжен (рис. 281). Какого знака заряды у шариков одинаковой массы, подвешенных на шелковых нитях?
Ответ(ы):
Гость:
Заряд у шариков отрицательный, так как они отталкиваются от металлического шара
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