Как по английски,, отличница в школе"

Английский язык
Как по английски,, отличница в школе"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
The best student at school. До словно перевести не возможно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!мне очень надо написать характеристику панночки из по??ести Н.Гоголя Тарас Бульба по плану: 1)Фамилия, имя. 2)О...
Ответить
Английский язык
Ребята помогите написать факты на тему "фенек или степная лисичка" и всё это на английском
Ответить
Биология
1. Установите соответствие между способом приобретения и видом иммунитета. Ответ: цифра – буква. Способ приобретения Вид иммунитета 1. у ребенк...
Ответить
Химия
16. Расположите соединения в порядке возрастания относительной молекулярной масс??: 1) углекислый газ 2) хлор (газ) 3) хлороводород 4) окси...
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста найти что-то на тему "Проявление свободы и воли в блокадном Ленинграде"
Ответить