1. Установите соответствие между способом приобретения и видом иммунитета. Ответ: цифра – буква. Способ приобретения Вид иммунитета 1. у ребенка, который находится на грудном вскармливании 2. после заболевания ветрянкой 3. ...

Биология

1. Установите соответствие между способом приобретения и видом иммунитета. Ответ: цифра – буква. Способ приобретения Вид иммунитета 1. у ребенка, который находится на грудном вскармливании 2. после заболевания ветрянкой 3. под действием вакцины от гриппа 4. при введении в организм противостолбнячной сыворотки 5. определяется присутствием в слюне лизоцима а. врожденный б. естественный приобретенный активный в. естественный приобретенный пассивный г. искусственный приобретенный активный д. искусственный приобретенный пассивный

Автор: Гость