16. Расположите соединения в порядке возрастания относительной молекулярной масс??: 1) углекислый газ 2) хлор (газ) 3) хлороводород 4) оксид кремния 5) оксид серы (IV)

Химия
16. Расположите соединения в порядке возрастания относительной молекулярной масс??: 1) углекислый газ 2) хлор (газ) 3) хлороводород 4) оксид кремния 5) оксид серы (IV)
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