Помогите пожалуйста найти что-то на тему "Проявление свободы и воли в блокадном Ленинграде"

Обществознание
Помогите пожалуйста найти что-то на тему "Проявление свободы и воли в блокадном Ленинграде"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Блокада это победа над голодом Блокада это выживание которые не кто не когда не поймет  Блокада это свобода после войны и освобождения
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