Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!мне очень надо написать характеристику панночки из по??ести Н.Гоголя Тарас Бульба по плану: 1)Фамилия, имя. 2)Описание портрета, внешности. 3)Описание предметов быта, жилища, одежды, условий п...

Литература

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!мне очень надо написать характеристику панночки из по??ести Н.Гоголя Тарас Бульба по плану: 1)Фамилия, имя. 2)Описание портрета, внешности. 3)Описание предметов быта, жилища, одежды, условий проживания 4)История жизни, полученное воспитание. Сообщение о семье, в которой росла. 5)Черты характера. 6)Поступки, которые ярко характеризуют героя. 7)Отношение к герою других персонажей произведения. 8)Авторское отношение к персонажу. 9)Личное отношение к литературному герою. буду очень благодарна за помощь!)))

Автор: Гость