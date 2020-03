Ребята помогите написать факты на тему "фенек или степная лисичка" и всё это на английском

Гость: Гость:

Фенек - крохотная лисица, обитающая в пустынях Северной Африки. Название зверька произошло от арабского fanak - "лиса". Вес лисички составляет около 1,5 кг, длина ее тела - 30-40 см, не учитывая хвоста. Хвост у феньков очень длинный - до 30 см.Там, где обитает фенек, всегда стоит сильная жара. Их особенные уши, длиной 15 см, помогают охлаждать тело зверька и защищать его от зноя. А пух на стопах животного позволяет ему бегать по горячему песку.Фенек, или степная лисица, питается корнями и плодами растений, насекомыми, мелкими позвоночными. Без воды зверек может находиться очень долгое время, он получает необходимую жидкость из ягод и растений, которые ест. Кроме того, фенеки очень запасливы, у них всегда бывает припасена еда.В 8-9 месяцев фенеки достигают полового созревания. Размножаются эти лисы раз в год. Детеныш фенека при рождении весит всего 50 грамм. До двухнедельного возраста щенков мать остается с ними в логове, еду им приносит самец. Каждая пара фенеков селится на отдельном участке, эти животные моногамны. Места обитания фенека: Центральная Сахара, Синайский и Аравийский полуострова, северный Марокко, а также Судан и Нигер.Надеюсь что подойдет Fenech - a tiny fox that lives in the deserts of North Africa. The name of the animal comes from the Arabic fanak - "fox". Chanterelles weight is about 1.5 kg, length of her body - 30-40 cm, not including the tail. Fennec tail is very long - up to 30 sm.Tam, inhabited by Fenech, is always strong heat. Their ears are special, 15 cm long, to help cool the body animal and protect it from the heat. A fluff on the feet of the animal allows it to run on hot pesku.Fenek or steppe fox eats roots and fruits of plants, insects, small vertebrates. Without water animal can be a very long time, it receives the necessary liquid from berries and plants that eat. In addition, Fenech very thrifty, they always stashed eda.V 8-9 months Fenech reach puberty. These foxes breed once a year. Fenech calf at birth weighs only 50 grams. Up to two weeks old puppies mother stays with them in the den, food brings them male. Each pair Fenech settles at a single site, these animals are monogamous.Habitats Fenech: Central Sahara, Sinai and the Arabian Peninsula, northern Morocco and Sudan and Niger.