Нужно условие задачи! Достаточно ли купить 15 м ткани чтобы сшить шторы на 3 окна ес??и на каждое окно нужно две полосы этой ткани длиной 2 м 60 см каждая? И Нужен Вопрос!!!
Математика
Нужно условие задачи! Достаточно ли купить 15 м ткани чтобы сшить шторы на 3 окна ес??и на каждое окно нужно две полосы этой ткани длиной 2 м 60 см каждая? И Нужен Вопрос!!!
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