Нужно условие задачи! Достаточно ли купить 15 м ткани чтобы сшить шторы на 3 окна ес??и на каждое окно нужно две полосы этой ткани длиной 2 м 60 см каждая? И Нужен Вопрос!!!

Математика

Нужно условие задачи! Достаточно ли купить 15 м ткани чтобы сшить шторы на 3 окна ес??и на каждое окно нужно две полосы этой ткани длиной 2 м 60 см каждая? И Нужен Вопрос!!!

Автор: Гость