Сайыс,утыс,ануран озекти соз курастыр

Қазақ тiлi
Сайыс,утыс,ануран озекти соз курастыр
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Биыл сайысқа біздің қаладан 4 палуан қатысты. Жарыста әділқазылар ұсынысымен ұтыс тағайындалды. Жарыстын басында Қазақстанның әнұраны айтылды.
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