Прочитай пары слов. К каким типаи склонения они относятся?
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Прочитай пары слов. К каким типаи склонения они относятся?
Ответ(ы):
Гость:
1 скл: ж.р. или м.р. с окончаниями -а, -я. лотерея, фамилия, аллея, лилия. это слова 1 -го скл. 2 скл: м.р или ср.р. с нулевым или окончанием -о, -е. клей, гений, край, комментарий, сиянье, сияние, веселье, веселие, ученье, учение. прошу выбрать мой ответ лучшим, спасибо)
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