Прочитай пары слов. К каким типаи склонения они относятся?

Гость: Гость:

1 скл: ж.р. или м.р. с окончаниями -а, -я. лотерея, фамилия, аллея, лилия. это слова 1 -го скл. 2 скл: м.р или ср.р. с нулевым или окончанием -о, -е. клей, гений, край, комментарий, сиянье, сияние, веселье, веселие, ученье, учение. прошу выбрать мой ответ лучшим, спасибо)