Постройте графически модель строения молекулы ДНК, содержащей следующее чередов??ние нуклеотидов в одной из полинуклеотидных цепей: Т-А-А-Т-А-Ц-Ц-А-А-Т-Т-Т-Г-Г-А-А-Т-А-А-Ц-Ц-Т-Т-Т-А-Ц-Ц-Т-А-А-Ц-
Биология
Постройте графически модель строения молекулы ДНК, содержащей следующее чередов??ние нуклеотидов в одной из полинуклеотидных цепей: Т-А-А-Т-А-Ц-Ц-А-А-Т-Т-Т-Г-Г-А-А-Т-А-А-Ц-Ц-Т-Т-Т-А-Ц-Ц-Т-А-А-Ц-
Ответ(ы):
Гость:
2ая цепь А-Т-Т-А-Т-Г-Г-Т-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т-Т-А-Т-Т-Г-Г-А-А-А-Т-Г-Г-А-Т-Т-Г
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