Постройте графически модель строения молекулы ДНК, содержащей следующее чередов??ние нуклеотидов в одной из полинуклеотидных цепей: Т-А-А-Т-А-Ц-Ц-А-А-Т-Т-Т-Г-Г-А-А-Т-А-А-Ц-Ц-Т-Т-Т-А-Ц-Ц-Т-А-А-Ц-

Биология

Постройте графически модель строения молекулы ДНК, содержащей следующее чередов??ние нуклеотидов в одной из полинуклеотидных цепей: Т-А-А-Т-А-Ц-Ц-А-А-Т-Т-Т-Г-Г-А-А-Т-А-А-Ц-Ц-Т-Т-Т-А-Ц-Ц-Т-А-А-Ц-

Автор: Гость