постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50 градусов угол второго сектора в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора на 20 градусов меньше чем угол второго сектора.измерьт...
Математика
постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50 градусов угол второго сектора в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора на 20 градусов меньше чем угол второго сектора.измерьте угол четвертого сектора. полученный результат проверьте с помощью вычисления составим и решим уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*2=100 градусов угол второго сектора 100-20=80 градусов угол третьего сектора 50+100+80+х=360 х=360-50-100-80 х=130 градусов угол четвертого сектора Ответ: 130 градусов
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