постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50 градусов угол второго сектора в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора на 20 градусов меньше чем угол второго сектора.измерьт...

Математика

постройте круг и разделите его на 4 сектора так чтобы угол первого сектора был 50 градусов угол второго сектора в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора на 20 градусов меньше чем угол второго сектора.измерьте угол четвертого сектора. полученный результат проверьте с помощью вычисления составим и решим уравнение

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