Постройте круг и разделите на 4 сектора так,чтобы угол первого сектора был 50 граду??ов,угол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора был на 20 градусов меньше чем угол второго сектора Из...

Математика

Постройте круг и разделите на 4 сектора так,чтобы угол первого сектора был 50 граду??ов,угол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора был на 20 градусов меньше чем угол второго сектора Измерте угол четвёртого сектора.Полученный результат проверьте с помощью вычисления.ПОМОГИТЕ ЗАРАННЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость