Постройте круг и разделите на 4 сектора так,чтобы угол первого сектора был 50 граду??ов,угол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора был на 20 градусов меньше чем угол второго сектора Из...
Математика
Постройте круг и разделите на 4 сектора так,чтобы угол первого сектора был 50 граду??ов,угол второго сектора был в 2 раза больше угла первого сектора а угол третьего сектора был на 20 градусов меньше чем угол второго сектора Измерте угол четвёртого сектора.Полученный результат проверьте с помощью вычисления.ПОМОГИТЕ ЗАРАННЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сектор -50 градусов 2 сектор - 50*2=100 градусов 3 сектор - 100-20= 80 градусов 4 сектор 360-(50+100+80)= 130 градусов
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