Постройте на одной координатной плоскости графики функций у=4м+5; у=4м-6; у=4м. Найдит?? угловой коофициент прямых. Каково взаимное расположение прямых.

Математика
Постройте на одной координатной плоскости графики функций у=4м+5; у=4м-6; у=4м. Найдит?? угловой коофициент прямых. Каково взаимное расположение прямых.
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Гость:
Все графики параллельны
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