Постройте прямо угол LOK, если луч OC -- его биссектриса. 3 значит ничего прост точка C ??стает рядом с точкой O O33333333333333333333333C ________________________.

Математика

Постройте прямо угол LOK, если луч OC -- его биссектриса. 3 значит ничего прост точка C ??стает рядом с точкой O O33333333333333333333333C ________________________.

Автор: Гость