Постройте прямо угол LOK, если луч OC -- его биссектриса. 3 значит ничего прост точка C ??стает рядом с точкой O O33333333333333333333333C ________________________.
Математика
Постройте прямо угол LOK, если луч OC -- его биссектриса. 3 значит ничего прост точка C ??стает рядом с точкой O O33333333333333333333333C ________________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч ОС выходит из точки О и делит угол поровну. (а=а)
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