Скажите пожалуйста как сокращать дроби? (Очень чтобы было понятно)

Математика
Скажите пожалуйста как сокращать дроби? (Очень чтобы было понятно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы сократить дробь надо найти наибольший общий делитель для числителя и знаменателя, он записывается НОД. После чего надо поделить числитель и знаменатель дроби на это число. Например дробь 5/10 , НОД(5, 10)=5 получаем: числитель 5÷5=1 знаменатель 10÷5=2 Сокращенная дробь 1/2
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