ПОЖАЛУЙСТА,БЫСТРЕЕ,25 Б! В первые сутки турист прошел 11/30 всего пути,во вторые сутки-на 1/45 пути меньше,чем в первые.Какую часть всего пути турист прошёл за эти двое суток?

Математика

ПОЖАЛУЙСТА,БЫСТРЕЕ,25 Б! В первые сутки турист прошел 11/30 всего пути,во вторые сутки-на 1/45 пути меньше,чем в первые.Какую часть всего пути турист прошёл за эти двое суток?

Автор: Гость