ПОЖАЛУЙСТА,БЫСТРЕЕ,25 Б! В первые сутки турист прошел 11/30 всего пути,во вторые сутки-на 1/45 пути меньше,чем в первые.Какую часть всего пути турист прошёл за эти двое суток?
Математика
ПОЖАЛУЙСТА,БЫСТРЕЕ,25 Б! В первые сутки турист прошел 11/30 всего пути,во вторые сутки-на 1/45 пути меньше,чем в первые.Какую часть всего пути турист прошёл за эти двое суток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/30-1/45=33/90-2/90=31/90 (во вторые сутки) 11/30+31/90=33/90+31/90=64/90=32/45 (за 2 суток) Ответ: турист прошел за 2 суток 32/45 пути
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