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ПОЖАЛУЙСТА (c-3)-(c-7) раскрыть скобки
Математика
ПОЖАЛУЙСТА (c-3)-(c-7) раскрыть скобки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(с-3)-(с-7)=с-3-с+7=4
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