Помогите пожалуйста сделать с 1 по 5.прошу (
Математика
Помогите пожалуйста сделать с 1 по 5.прошу (
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. -5х-5у-30 2. 20-4а=-4а+20 -4а+4а=20-20 0=0 Равенство верно 3. а) 3х+12-10=3х+2 б) 5у-30-12=5у-42 4. а) 9+х+у б) 12-m+n 5. а) 15+х+25=40+х б) 17-х-7= -х+10=10-х
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