С водой прореагировал кусочек натрия, массой 9.2 г. Вычислить массу NaOH и объём выделившегося водорода, при М У.

Химия
С водой прореагировал кусочек натрия, массой 9.2 г. Вычислить массу NaOH и объём выделившегося водорода, при М У.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько я не искал сокращение М У , я не нашёл. Я думаю у тебя опечатка и это н.у.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
При помощи каких частей слова образовалось слово заморский
Ответить
Русский язык
Отметь Х при помощи каких частей слова образовалось слово заморский
Ответить
Русский язык
Подберите к существительным подходящие по смыслу прилагательные. запишите соста??ленные словосочения. Ландыш, василек, мак, груша, вишня, рябина, к...
Ответить
Математика
В одном из районов Москвы проживают 640000 жителей. 25% из них возрасте до 18 лет, 1/8 часть жителей до 18 лет- школьники. Сколько школьников прожи...
Ответить
Математика
0,6x-2/9x=-3,4 Помогите решить уравнение пожалуйста
Ответить