С водой прореагировал кусочек натрия, массой 9.2 г. Вычислить массу NaOH и объём выделившегося водорода, при М У.
Химия
С водой прореагировал кусочек натрия, массой 9.2 г. Вычислить массу NaOH и объём выделившегося водорода, при М У.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько я не искал сокращение М У , я не нашёл. Я думаю у тебя опечатка и это н.у.
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