В одном из районов Москвы проживают 640000 жителей. 25% из них возрасте до 18 лет, 1/8 часть жителей до 18 лет- школьники. Сколько школьников проживает в этом районе? Определите число жителей района столицы старше 18 лет.

Математика
В одном из районов Москвы проживают 640000 жителей. 25% из них возрасте до 18 лет, 1/8 часть жителей до 18 лет- школьники. Сколько школьников проживает в этом районе? Определите число жителей района столицы старше 18 лет.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480000 старше 18 20000 школьники
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