В одном из районов Москвы проживают 640000 жителей. 25% из них возрасте до 18 лет, 1/8 часть жителей до 18 лет- школьники. Сколько школьников проживает в этом районе? Определите число жителей района столицы старше 18 лет.

Математика

В одном из районов Москвы проживают 640000 жителей. 25% из них возрасте до 18 лет, 1/8 часть жителей до 18 лет- школьники. Сколько школьников проживает в этом районе? Определите число жителей района столицы старше 18 лет.

Автор: Гость