Каковы главные проблемы Уральского ЭР и их решение

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Главная проблема в сильной антропогенной нагрузке на природу.Предприятий разной промышленности много и весь этот дым и смог находится на территории района и в воздухе.У людей со временем могут развиваться болезни дыхательных путей(например астма).От выхлопных газов автомобилей и дыма предприятий загрязняется природа и атмосфера и может утончаться озоновый слой(он на расстоянии 25 км высоты в среднем).И тогда у людей будут наблюдаться раковые заболевания кожи. Металлургия-очень энергоёмкое и водозатратное производство.Значит со временем будет ощущаться нехватка хорошей питьевой воды.Вода,которая участвует в производстве алюминия например,после непригодна для питья и даже для жизни рыб и водных растений.