Помогите решить систему уравнений 4х² + у = 9 8х² - у = 3

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12x²=12 8x²-y=3 <=> x²=1 8•1-y=3 (дальше все пишется под последним уравнением (8•1-у=3)) 8-у=3 -у=3-8|×(-1) у=8-3 у=5 "С красной строки" х²=1 х=√1 х=1