Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 1)Дед в б??бушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается. 2)Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царс...

Русский язык

Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 1)Дед в б??бушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается. 2)Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил. 3)Меня мокрого до последней нитки сняли с лошади почти без памяти

Автор: Гость