Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 1)Дед в б??бушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается. 2)Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царс...

Русский язык
Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 1)Дед в б??бушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается. 2)Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил. 3)Меня мокрого до последней нитки сняли с лошади почти без памяти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти.
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