Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 1)Дед в б??бушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается. 2)Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царс...
Русский язык
Обособленное определение стоит после определяемого слова в предложении: 1)Дед в б??бушкиной кацавейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается. 2)Дальше вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил. 3)Меня мокрого до последней нитки сняли с лошади почти без памяти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пассажир ехал 10 часов поездом со скоростью v км/ч и летел 8 часов насамолете со скоростью p км/ч. Сколько всего километров пассажир ехал на поезде...
Физика