Пассажир ехал 10 часов поездом со скоростью v км/ч и летел 8 часов насамолете со скоростью p км/ч. Сколько всего километров пассажир ехал на поезде и летел на самолете? Составьте выражение и найдите его значение при v=40 и p=320
Алгебра
Пассажир ехал 10 часов поездом со скоростью v км/ч и летел 8 часов насамолете со скоростью p км/ч. Сколько всего километров пассажир ехал на поезде и летел на самолете? Составьте выражение и найдите его значение при v=40 и p=320
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=10*v+8*p, подставим значения v и p 10*40+8*320=400+2560=2960(км)
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