Пассажир ехал 10 часов поездом со скоростью v км/ч и летел 8 часов насамолете со скоростью p км/ч. Сколько всего километров пассажир ехал на поезде и летел на самолете? Составьте выражение и найдите его значение при v=40 и p=320

Алгебра

Пассажир ехал 10 часов поездом со скоростью v км/ч и летел 8 часов насамолете со скоростью p км/ч. Сколько всего километров пассажир ехал на поезде и летел на самолете? Составьте выражение и найдите его значение при v=40 и p=320

Автор: Гость