Помогите !!!!Сочинение на тему Наурыз для 3 класса пожалуйсто срочно!!!
Русский язык
Помогите !!!!Сочинение на тему Наурыз для 3 класса пожалуйсто срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления в Казахстане. Он возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности. По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Средняя арифметическая 3 чисел равна 14,5 первое число равно 14,1 А второе на 0,8 больше третьего числа Найдите эти числа