Помогите !!!!Сочинение на тему Наурыз для 3 класса пожалуйсто срочно!!!

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Помогите !!!!Сочинение на тему Наурыз для 3 класса пожалуйсто срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления в Казахстане. Он возник у народов Востока задолго до принятия мусульманства, поэтому лишен религиозной обрядности и направленности. По восточному календарю Наурыз - начало нового года, совпадает с днем весеннего равноденствия.
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