Приведи примеры добрых и злых поступков из сказок из каких сказок не написано. помогите срочно! пожалуйста

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Приведи примеры добрых и злых поступков из сказок из каких сказок не написано. помогите срочно! пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабя Яга ворует детей. В сказке о Золушке, используется принужденный труд родителя над ребенком.
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