Приведи примеры добрых и злых поступков из сказок из каких сказок не написано. помогите срочно! пожалуйста

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Приведи примеры добрых и злых поступков из сказок из каких сказок не написано. помогите срочно! пожалуйста

Автор: Гость