Можнл ли провести плоскость через 5 пять точек, лежащие на одной прямой

Геометрия
Можнл ли провести плоскость через 5 пять точек, лежащие на одной прямой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не это не возможно тогда будет прямая
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