Вычислите массу фотона , длина волны которого соответствует рентгеновскому излучению 10^-11м
Физика
Вычислите массу фотона , длина волны которого соответствует рентгеновскому излучению 10^-11м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=h/L*c=6,62*10^-34/10^-11*3*10^8=2,2*10^-31 кг
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