Как решить по действиям (0,056•7,4+4,2106:7,4-0,0834):0,375
Математика
Как решить по действиям (0,056•7,4+4,2106:7,4-0,0834):0,375
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скобках сразу умножение и деление : 1)0,056*7,4=0,4144 2)4,2106:7,4=0,569 затем всё складываем : 3)0,4144+0,569-0,0834=0,9 затем делим на число за скобками : 4) 0,9:0,375=2,4
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