Смешение равновесия вправо в реакции, уравнение которой CO2(г)+2SO(г)lt;gt;CS2(г)+4O2(г)-Q I ) уменьшении концентрации реагента 2) увеличении концентрации продукт: 3) повышении температуры 4) Повышение давления

Химия
Смешение равновесия вправо в реакции, уравнение которой CO2(г)+2SO(г)lt;gt;CS2(г)+4O2(г)-Q I ) уменьшении концентрации реагента 2) увеличении концентрации продукт: 3) повышении температуры 4) Повышение давления
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Гость:
Повышение температуры, по принципу ле Шателье
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