Проспрягать глаголы помогать в настоящем времени Выдели их окончания

Русский язык
Проспрягать глаголы помогать в настоящем времени Выдели их окончания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогаю -я помогаЮ ,ты помогаЕШЬ ,он помогаЕТ ,мы помогаЕМ ,вы помогаЕТЕ ,они помогаЮТ .
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