В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. Определ??те значение переменной m после исполнения данного алгоритма: k:=24 m:=k/3 k:=m/4+2 m:=m+2*k Определите значение переменной z после выполне...

Информатика

В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. Определ??те значение переменной m после исполнения данного алгоритма: k:=24 m:=k/3 k:=m/4+2 m:=m+2*k Определите значение переменной z после выполнения следующего фрагмента программы:x:=23;y:=12;y:=3*x-4*y;if xgt;y then z:=3*x+yelse z:=2+x*y;

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