В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. Определ??те значение переменной m после исполнения данного алгоритма: k:=24 m:=k/3 k:=m/4+2 m:=m+2*k Определите значение переменной z после выполне...
Информатика
В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. Определ??те значение переменной m после исполнения данного алгоритма: k:=24 m:=k/3 k:=m/4+2 m:=m+2*k Определите значение переменной z после выполнения следующего фрагмента программы:x:=23;y:=12;y:=3*x-4*y;if xgt;y then z:=3*x+yelse z:=2+x*y;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Begin var k := 24.0; var m := k / 3; k := m / 4 + 2; m := m + 2 * k; Println(k, m); end. Ответ 4 16 begin var x := 23; var y := 12; y := 3 * x - 4 * y; var z := 0.0; if x > y then z := 3 * x + y else z := 2 + x * y; Println(z); end. Ответ 90
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