В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. Определ??те значение переменной m после исполнения данного алгоритма: k:=24 m:=k/3 k:=m/4+2 m:=m+2*k Определите значение переменной z после выполне...

Информатика
В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные k и m. Определ??те значение переменной m после исполнения данного алгоритма: k:=24 m:=k/3 k:=m/4+2 m:=m+2*k Определите значение переменной z после выполнения следующего фрагмента программы:x:=23;y:=12;y:=3*x-4*y;if xgt;y then z:=3*x+yelse z:=2+x*y;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Begin   var k := 24.0;   var m := k / 3;   k := m / 4 + 2;   m := m + 2 * k;   Println(k, m); end. Ответ 4 16 begin   var x := 23;   var y := 12;   y := 3 * x - 4 * y;   var z := 0.0;   if x > y then     z := 3 * x + y   else  z := 2 + x * y;   Println(z); end. Ответ 90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Три предложения на тему каникулы
Ответить
Қазақ тiлi
Ангiме куру керек 456 жаттыгу
Ответить
Русский язык
°°°°°Как пишется слово бежит в неопределённой форме?????°°°°°°
Ответить
Русский язык
Почему в слово вконце пишется слитно?
Ответить
Английский язык
Помогите с переводом. Срочно. Зарание спасибо.
Ответить